Salzburg'a iddaa oyuncularının güveni yüksek! Rapid Wien'e karşı galibiyetlerine...

Bu bir ilandır



SALZBURG - RAPID WIEN



Erling Haaland'ın Dortmund'a gidişi sonrası hücum mekanikleri bozulan Salzburg, Norveçli genç yıldızın transferinin ardından ligde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilmişti.



O galibiyet sonrası da koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verildi...



Krizi fırsata çeviren LASK Linz aynı dönemi 4/4 ile geçti ve bir anda kendini zirvede buldu ancak, "Avusturya Bundesliga - Şampiyonluk Turu" geçişi yapılırken puanların ikiye bölünmesi ve toplu idman yaptıkları için ceza almaları sonrası 3 puanlık avantajla başlayacakları son bölüme 3 puan geride girdiler. Bu durum elbette Salzburg'a yaradı...



Moralli Salzburg salgın dönüşünde bir de Avusturya Kupası havaya kaldırdı. 5-0'lık Austria Lustenau zaferinde oynamayan yaratıcı orta saha Masaya Okugawa'nın durumu belirsiz. Bir süredir sakat olan Rasmus Kristensen ise henüz iyileşmedi.



Rapid Wien ise salgın öncesi 4 maçta 8 puan toplamıştı. LASK Linz'in silinen puanları onları da hem Şampiyonlar Ligi potasına iyice soktu, hem de ufak da olsa şampiyonluk umutları devam ediyor...



TD Dietmar Kühbauer; "Stoperimiz Mateo Barac dışında Salzburg'a hazırız. Onlar şampiyonluk istiyor ama biz de elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız..." açıklamasında bulundu.



Rapid Wien de salgın öncesinde deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında en az 2 gol bulmayı başarmıştı.



%52'lik kesim kupa finalinde hazır bir görüntü sergileyen ev sahibine güveniyor...



4-3'lük "Liverpool - Salzburg" maçı nefesleri kesmişti! Hatırlayalım...











