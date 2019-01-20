Son Dakika Haberleri: Şam'da Patlama

Şam'da Patlama

17 dakika önce

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu.

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Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu. Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, Şam'ın güney bölgesinde karayolu yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Suriye, Şam, Güncel
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