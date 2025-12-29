Suriye\'nin başkenti Şam\'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye basını, başkent Şam'ın Mezze bölgesi yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu ve patlamanın niteliğinin araştırıldığını duyurdu.
Patlamanın ardından bölgede hasar ya da can kaybı bildirilmedi.
