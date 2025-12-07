Şam'da Patlama: Ölü ve Yaralı Yok

SURİYE'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun bölgelerinden olan Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi. Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığı ve olayla ilgili incelemede bulunduğu kaydedildi.