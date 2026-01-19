Şam ile Sdg Arasında Ateşkes İlanı…Sdg Fırat'ın Batısından Çekiliyor, Bölgeler Hükümete Devredilirken; Abdi, Bugün Şam'a Gidiyor

(ANKARA) - Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı ateşkes anlaşmasıyla, SDG unsurlarının Fırat Nehri'nin batısından çekilmesi ve Haseke, Deyrizor ile Rakka'daki idari ve askeri kontrolün Şam yönetimine devredilmesi kararlaştırıldı. SDG Lideri Mazlum Abdi, anlaşmaya ilişkin görüşmelerde bulunmak amacıyla bugün Şam'a gidecek.

Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerden SDG unsurlarının çekilmesini öngören kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Suriye devlet medyasına göre, anlaşma dün yürürlüğe girdi.

Anlaşma kapsamında, SDG'ye bağlı askeri ve güvenlik unsurlarının Suriye Ordusu ve devlet kurumlarına entegre edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Suriye'nin kuzeydoğusunda günlerdir süren ve Fırat hattı boyunca stratejik noktalar ile petrol sahalarında yoğunlaşan çatışmalar sona erdi.

Şara'dan ateşkes duyurusu

Şam'da açıklamalarda bulunan Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, "anlaşmayla birlikte daha önce SDG kontrolünde bulunan Haseke, Deyrizor ve Rakka vilayetlerine Suriye devlet kurumlarının gireceğini" belirtti. Şara, Arap aşiretlerine itidal çağrısında bulunarak, "anlaşma hükümlerinin uygulanmasına destek verilmesini" istedi.

Anlaşmaya göre, terör örgütü IŞİD tutuklularının ve kamplarının yönetiminden sorumlu olan SDG yapıları ile bu tesisleri koruyan güçler, devlet yapısına dahil edilecek. Bu alanlardaki tüm hukuki ve güvenlik sorumluluğu Suriye hükümetine devredilecek SDG'nin ayrıca, ulusal ortaklığı güçlendirmek amacıyla merkezi hükümette üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevler için bir isim listesi sunması öngörülüyor.

Şara, duyuruyu Barrack'la görüşmeden sonra yaptı

Şara, bu açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Şam'da görüşmenin ardından yaptı. SDG Lideri Mazlum Abdi'nin de toplantıya katılması beklenirken, ziyaretin hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendiği bildirildi.

Barrack da "ateşkesi memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "bunun eski hasımların bölünme yerine ortaklığı tercih ettiği kritik bir dönüm noktası olduğunu" ifade etti. Barrack, Şara'nın Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini de kaydetti.

Erdoğan ve Şara görüşmesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şara ile telefon görüşmesi yaparak, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, "Türkiye'nin Şam'a desteğini sürdüreceğini" vurgulayarak, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem ülke hem de bölge açısından önemine" dikkati çekti.

Şara ve Barzani görüşmesi

Şara, ateşkes süreci kapsamında Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesud Barzani ile de görüşerek, "Suriye'nin birliği, egemenliği ve istikrarının korunmasına" vurgu yaptı.

Suriye Savunma Bakanlığı: "Tüm cephelerde ateşkes ilan edildi"

Suriye Ordusu, ateşkes öncesinde Rakka'nın batısındaki Tabka kenti, baraj tesisleri ile ülkenin en büyük petrol sahası olan Ömer sahası ve Deyrizor'daki Konoko gaz sahasının kontrolünü ele geçirmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da "anlaşma doğrultusunda tüm cephelerde ateşkes ilan edildiğini, askeri operasyonların durdurulduğunu, sivillerin dönüşü için güvenli koridorların açıldığını ve devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçtiğini" duyurdu.

SDG, PKK bağlantılı unsurlarını Suriye'nin dışına çıkarılmasını kabul etti

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin haberinde, anlaşma kapsamında SDG'nin PKK bağlantılı unsurlarını Suriye'nin dışına çıkarılmasını kabul ettiği" belirtildi.

Suriye devlet medyası, "anlaşmanın SDG kontrolündeki bölgelerin askeri ve idari olarak hükümete devrini, tüm sınır kapıları ile petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolünün Şam yönetimine geçmesini içerdiğini" aktardı.

Abdi: "SDG, Deyrizor ve Rakka'dan Haseke'ye çekildi ancak yenilmedi"

Mazlum Abdi ise "anlaşmayı daha fazla kan dökülmesini önlemek amacıyla kabul ettiklerini" belirterek, "SDG güçlerinin Deyrizor ve Rakka'dan Haseke'ye çekildiğini, ancak yenilmediklerini" savundu.

Şam'a gideceğini belirten Abdi, "Şam'dan döndükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.