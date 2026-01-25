Şam Kalesi'nde 8. Burç Restorasyonu Tamamlandı

Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, Şam Kalesi'ndeki 8. burcun restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, burcun "Suriye mirasının evi" olarak yeniden kullanılacağını belirtti.

Salih, Şam Kalesi'ndeki taht salonunda düzenlenen törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası ortaklar, dost ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Restorasyon sürecinin titizlikle ve uluslararası standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Salih, "Şam Kalesi, tüm Suriyelilerin hafızasında çok yüksek bir sembolik değere sahip. Gücün ve medeniyetin simgesi olduğu kadar zulme karşı duruşun da sembolü." dedi.

Bakan Salih, düzenlenen törenin yalnızca mimari bir başarının kutlanması olmadığını belirterek,"Bu tören, kültürel kimliğin yeniden kazanılmasının ve tarihi önemi yüksek bir mekanın yeniden hayata döndürülmesinin ifadesi." diye konuştu.

Restorasyonu tamamlanan 8. burcun yeni dönemde önemli bir kültürel merkez olarak hizmet vereceğini kaydeden Salih, burcun geleneksel el sanatlarının canlandırılması, Suriye'nin maddi ve manevi kültürel mirasının korunması, gençlerin ve zanaatkarların desteklenmesi ile toplumsal farkındalığın ve estetik bilincin artırılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

İtalya merkezli Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV)'nin Genel Direktörü Paolo Comoglio de, Şam Kalesi'nde bulunan 8. burcun açılışının yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığını, aynı zamanda kente ve topluma sunulan kalıcı bir kültürel kazanım olduğunu söyledi.

Comoglio, Avrupa Birliği fonlarıyla hayata geçirilen projenin, uzun yıllar halka açık olmayan tarihi bir alanın kültürel miras odaklı girişimlere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden ilerletilmesini amaçladığını belirtti.

Söz konusu alanın "Suriye Miras Evi" olarak hizmet vereceğini ifade eden Comoglio, "Bu mekan, ülkenin dört bir yanından kültürel miras unsurlarının sergileneceği ve geçmiş yıllarda yaşanan tüm zorluklara rağmen insanların bir araya gelebileceği bir buluşma noktası olacak." dedi.

Kültürel mirasın toplumları bir araya getiren temel değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Comoglio, "Kültürel miras, ülkelerin kültürünü güçlendirir. Benim için de İtalya'dan biri olarak, özellikle Akdeniz coğrafyasında kültürel miras ortak bir bağdır ve bizleri birleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Comoglio, projenin gelecekte toplumlar arasında yeni köprüler kurulmasına katkı sağlamasını umut ettiğini sözlerine ekledi.