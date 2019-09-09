Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi
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Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da polisin durdurduğu saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polisin durdurduğu saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, dün Lice ilçesi yolunda saman yüklü kamyon durduran ekipler, yaptıkları aramada 663 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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