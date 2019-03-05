Samandağ Belediyesinden Bez Çanta Kampanyası
1 saat önce
Samandağ Belediyesi plastik poşet kullanımının azaltılmasını yönelik uygulamalarını desteklemek amacıyla ilçe genelinde bez çanta dağıtımını sürdürüyor.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kaynakların verimli kullanılması ve plastik poşetlerin kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerinin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
Alışverişlerde plastik poşet yerine bezçanta kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Samandağ Belediyesi ilçe genelinde çokbez çanta dağıtımını sürdürerekgelecek nesillere temiz ve güzel bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Bu konuda herkese büyük bir sorumluluk düştüğünü ve vatandaşların da projeye destek vermeleri gerektiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
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