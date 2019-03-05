Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesinden Bez Çanta Kampanyası

Samandağ Belediyesinden Bez Çanta Kampanyası

1 saat önce

Samandağ Belediyesi plastik poşet kullanımının azaltılmasını yönelik uygulamalarını desteklemek amacıyla ilçe genelinde bez çanta dağıtımını sürdürüyor.

Samandağ Belediyesinden Bez Çanta Kampanyası, System.String[]

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kaynakların verimli kullanılması ve plastik poşetlerin kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerinin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Alışverişlerde plastik poşet yerine bezçanta kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Samandağ Belediyesi ilçe genelinde çokbez çanta dağıtımını sürdürerekgelecek nesillere temiz ve güzel bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu konuda herkese büyük bir sorumluluk düştüğünü ve vatandaşların da projeye destek vermeleri gerektiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:17 Kaynak: Bültenler

Mithat Nehir, Samandağ, Güncel
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