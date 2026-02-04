Samandağ'da 2 Hapis Cezalı Yakalandı - Son Dakika
Samandağ'da 2 Hapis Cezalı Yakalandı

04.02.2026 09:06
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan G.Y. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.S. Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

