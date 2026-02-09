HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan renk cümbüşü görsel şölen oluşturdu.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, güzel manzaralar ortaya çıktı. Sahilde gün batımının yarattığı eşsiz manzara, görenlerin ilgisini çekti. Denizin üzerindeki yansımalarla birlikte gün batımı görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonlarıyla kayda aldı. Gün batımının ardından bulutların şekil değiştirmesiyle gökyüzündeki sıcak tonlar yerini koyu maviye bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Görsel Şölen: Gün Batımı - Son Dakika
