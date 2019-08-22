Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı
22 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Orman İtfaiye Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. - HATAY
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