Son Dakika Haberleri: Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı

22 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.

Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Orman İtfaiye Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay Valiliği: Gözünü kanserden kaybetti
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü: Gözünü kanserden kaybetti Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]