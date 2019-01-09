Samandağ'da Sıfır Atık Projesi İle Gelecek Güzelleşiyor

Bu çalışmalar kapsamında Samandağ'da faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Ayrıca, okullarda geri dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde Sıfır atık projesi kapsamında İlçemizde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Karakolu, Milli Emlâk Şefliği ve Mal Müdürlüğüne, ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından Hacı Hasibe Hüzmeli İlkokulu, Çöğürlü Ortaokulu, İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu, Samandağ Ortaokulu ve Kapısuyu İlkokulu'na geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra okullarda da öğrencilere yönelik geri dönüşüm ile ilgili eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince Çiğdede Mahallesinde bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulunda eğitim-öğrenim gören toplam 576 öğrenciye sıfır atık, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için daha duyarlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.