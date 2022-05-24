Şamatur Yaylası'nda görsel şölen - Son Dakika
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Şamatur Yaylası'nda görsel şölen

24.05.2022 10:33

Şamatur Yaylası'nda görsel şölenERZURUM Olur Ormanağzı köyü Şamatur yaylaları buram buram çiçek kokusuyla cennetten bir köşe gibi. Şamatur yaylalarında açan papatya sarı mavi çiçekler ziyaretçileri büyülüyor.

Şamatur Yaylası'nda görsel şölen

ERZURUM Olur Ormanağzı köyü Şamatur yaylaları buram buram çiçek kokusuyla cennetten bir köşe gibi.

Şamatur yaylalarında açan papatya sarı mavi çiçekler ziyaretçileri büyülüyor. Yaylaya gezintiye giden vatandaşlar muhteşem manzara eşliğinde doğal kültür mantarı topluyorlar. Güllüce köyü sakinlerinden Öner Elibol, "Bugün Ormanağzı Şamatur yaylasına geldik, inanılmaz bir manzarayla karşılaştık. İlkbaharım kekik kokusu çiçek kokusu muhteşem ayrıca nasibimizde varmış mantar topladık birazdan tadına bakacağız" dedi.

Hasankaleden gelen eski Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, "Karnavas Ormanlarına mantar toplamaya geldik fazlasıyla topladık bizlere eşlik eden arkadaşlara teşekkür ederiz herkesi karnavas ormanlarına davet ediyoruz" dedi.

Şamatur Yaylası'nda görsel şölen
Şamatur Yaylası'nda görsel şölen
Şamatur Yaylası'nda görsel şölen
Şamatur Yaylası'nda görsel şölen

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Kaynak: İHA

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