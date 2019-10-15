Son Dakika Haberleri: SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Çalıkuşu' balesini sahneledi

SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nu, 2019-2020 sanat sezonunda da sahneye koydu.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nu, 2019-2020 sanat sezonunda da sahneye koydu.

Çalıkuşu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan Türk Sanat Müziği'nin enstrümanlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Librettosunu, koreografisini ve yönetmenliğini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in üstlendiği, kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930'lu yıllara uygun olarak Alexandre Vassiliev tarafından yapılan eserin müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri olan roman, İstanbul'da yatılı lisede okurken ağaçlara tırmanıp kuş gibi daldan dala atladığı için "Çalıkuşu" lakabı takılan Feride'nin hayatını anlatıyor.

Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 22:58:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]