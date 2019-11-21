SAMDOB'dan "Fransız Besteciler Akşamı"
6 saat önce
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.
SAMDOB sanatçıları soprano Sezgi Elhüseyni, piyanist Anna Tarakanova ve flüt sanatçısı Hande Çakır'ın seslendireceği "Fransız Bestecileri Akşamı" konseri tek bölümden oluşacak. Tematik konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:57
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı