Son Dakika Haberleri: SAMDOB'dan "Fransız Besteciler Akşamı"
Son Dakika Magazin SAMDOB'dan 'Fransız Besteciler Akşamı' - Son Dakika Magazin

SAMDOB'dan "Fransız Besteciler Akşamı"

6 saat önce

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.

SAMDOB'dan

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.


SAMDOB sanatçıları soprano Sezgi Elhüseyni, piyanist Anna Tarakanova ve flüt sanatçısı Hande Çakır'ın seslendireceği "Fransız Bestecileri Akşamı" konseri tek bölümden oluşacak. Tematik konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

AKM, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:57 
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