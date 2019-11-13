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SAMDOB'dan Nebiya'da konser

7 saat önce

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Belediyesi'nce düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali kapsamında, Anna Tarakanova ve Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere, İtalyan halk müziği ve türkü şöleni olan "Napoli ve Türküler" konseri sunulacak.

SAMDOB'dan Nebiya'da konser, System.String[]

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Belediyesi'nce düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali kapsamında, Anna Tarakanova ve Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere, İtalyan halk müziği ve türkü şöleni olan "Napoli ve Türküler" konseri sunulacak.


Konserde, solist sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, tenorlar Metin Bayram, Halil Kaplan, Yunusemre Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na piyanist Anna Tarakanova ile keman sanatçısı Yusuf Tenşi eşlik edecek.


Konser, 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda 16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Metin Bayram, 19 Mayıs, Napoli, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:13 
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