Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Teknik Direktör Samet Aybaba takım ile ilk antrenmanına çıktı.
Lig hazırlıklarına Kadir Has tesislerinde devam eden sarı-kırmızılı takımda hafta içinde anlaşma sağlanan Teknik Direktör Samet Aybaba, takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Samet Aybaba antrenman öncesinde futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından sarı-kırmızılı takım antrenmana başladı. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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