Sami Uğurlu: Antalyaspor Ligden Düşmeyecek

18.01.2026 18:14
Antalyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, ligde kalacaklarını ve oyun seviyelerini artıracaklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyun olarak istedikleri seviyelere ulaşacaklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçı ilk devre ve ikinci devre olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Şiddeti çok yüksek antrenmanlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü istediğimiz oyunu oynamak istiyorsak bu şiddete ulaşmamız gerekiyor. Burada zaman zaman bu zorlukları yaşayacağız. Abdülkadir'in sakatlığını ne kadar ona bağlamasak da ilk yaptığı müdahalede bir sakatlık yaşadı. Daha sonrasında Veysel, Dario, Ballet ciddi ağrılar hissederek maçı tamamladı, bunlar olacak. Gelişirken bunları yaşayacağız. Ancak bizim kesinlikle zamanımız yok. Ligin eğer başı olsaydı bunları ilk haftalarda tolere edebilirdik. Ancak ikinci yarı puan tablosundaki yerimiz belli. Burada hem gelişirken aynı zamanda puan ve puanlar almamız gerekiyor" diye konuştu.

"İstediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum"

Takım olarak galip gelemedikçe baskı hissettiklerini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıya başladığımızda savunma anlamında oyunun büyük bölümünde doğru işler yaptık. İkinci yarı yapacağımız hamleler vardı. Uzun süre galip gelememe, puan alamamanın mental olarak takımı etkilediğini görüyoruz. Biraz da öz güven eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha fazla öz güvenle oynamaya çalıştılar. Bunu geliştirdikçe de biz istediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Burada puan almak bizim için çok önemliydi"

Antalyaspor'un ligden düşmeyeceğini vurgulayan Uğurlu, "Bizim kafamızda düşmeyle ilgili kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir korkuyla, endişeyle çalışmıyoruz. Öyle bir korkuyla, endişeyle maçlara da çıkmayacağız. Çünkü biz iyi takımız. Eksiklerimiz var ancak o eksikliklerimizi eğer oyuncu profili olarak ya da sayısal olarak çoğaltamıyorsak o zaman oyun kalitesini, fizik gücünü birlikteliği, beraberliği yukarı taşımamız gerekiyor. O maçlardan bir tanesini oynadık. Burada puan almak bizim için çok önemliydi. Kendi rakibimizle oynadık. Her geçen hafta bizim umudumuz Antalyaspor'u daha yukarıda görmek, daha iyi oynarken, daha fazla mücadele ederken görmek" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatan Sami Uğurlu, "Transfer tahtasının açılmasını her hoca ister. Sayısal olarak olmasa da oyuncu kalitesini daha yukarıya taşımak tabii ki de isteriz. Ancak transfer tahtasının açılmama ihtimaline karşı da buraya geldik. Geldiğimizde de oyuncuları tanıyorduk. Bu kadronun transfer tahtası açılmasa da ligde kalacağını düşünüyorum. Daha önce oynattığımız oyunu herkes istiyor. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa ben yine Antalyaspor'un kesinlikle ligde kalacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

