Şampiyon Başakşehir! - Son Dakika

Şampiyon Başakşehir!

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 88 Gökhan), Mahmut (Dk 89 Robinho), Visca (Dk. 84 Berkay), Elia (Dk.56 Aleksic), Crivelli (Dk.

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STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 88 Gökhan), Mahmut (Dk 89 Robinho), Visca (Dk. 84 Berkay), Elia (Dk.56 Aleksic), Crivelli (Dk. 84 Mehmet), Ba

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı (Dk. 82 Situm), Djedje, Campanharo, Aksel (Dk.59 Enver), Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets

GOLLER: Dk. 19 Mahmut (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli dönüp pasını Demba Ba'ya verdi. Senegalli'nin yerden etkili şutu direğin yanından auta çıktı.

15'inci dakikada Epureanu'nun hatasında baskıyla topu kaznaan Kravets'in ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı şut az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada Başakşehir öne geçiyor. Clichy'nin ceza sahasına yerden pasında Mahmut Tekdemir'in yerden plasesi ağlarla buluştu.

31'inci dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

36'ncı dakikada Sapunaru'nun ceza sahası içinde eline çarpan pozisyonda VAR' gidildi. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösteri. Topun başına geçen Visca ile penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

55'inci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mahmut ve Ba topa hareketlendi. Ba'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada stat ışıkları sönerken mücadele 17 dakika sonra hakem Ali Şansala2ın hava atışıyla başladı. Bu süreçte hakem Ali Şansalan su molası verirken oyuncular kendi aralarında top çevirerek ısındı.

75'inci dakikada Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Visca'nın pasında Ba'nın sert şutu üstten auta gitti.

80'inci dakikada İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda Lung topu kornere çeldi.

84'üncü dakika stadyumda elektirikler yeniden söndü. Mücadele stat ışıklarının yanmasıyla 8 dakika sonra Kayserispor'un taç atışıyla yeniden başladı.

90+3'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahsından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.


- İstanbul
Ali Şansalan, Başakşehir, İrfan Can, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyon Başakşehir! - Son Dakika Spor
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