Şampiyon Hatayspor'a coşkulu karşılama - Son Dakika

Şampiyon Hatayspor'a coşkulu karşılama

Şampiyon Hatayspor'a coşkulu karşılama Hataylı taraftarlar takımlarını karşıladı TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

Şampiyon Hatayspor'a coşkulu karşılama

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Hataylı taraftarlar takımlarını karşıladı

HATAY - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Hataylı taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar Hatayspor takımının gelişini bekleyerek, coşkulu bir karşılaşama gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Hatayspor'lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde olmasına rağmen takımlarının Adana'dan dönüşünü bekleyen taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Hatayspor'lu futbolcuların, teknik heyetin ve yönetiminin konvoy eşliğinde gelmesi ile birlikte meşaleler yakarak tezahüratta bulundular.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Pazar günü oynanacak olan Bursaspor maçının ardından kutlama yapacaklarını belirterek 53 yıllık Süper Lig hasretini dindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hatayspor, takımı Merkez ilçeye gelmeden önce tüm ilçeleri gezerek şampiyonluğu kutladı.

Adanaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 05:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Hatayspor'a coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
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22:09
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