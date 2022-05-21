Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti

Saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana gelen olayda eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi. Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.

TETİĞİ ÇEKEN KİŞİ YAKALANDI

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

2014 YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.