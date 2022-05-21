Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti

21.05.2022 11:58

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda 2014 yılında şampiyon olan Mustafa Adım, gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf S. tarafından öldürüldü.

Saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana gelen olayda eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi. Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.

Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda yanında çalışan kişi tarafından öldürüldü

TETİĞİ ÇEKEN KİŞİ YAKALANDI

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda yanında çalışan kişi tarafından öldürüldü

2014 YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Şampiyon, Türkiye, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti - Son Dakika


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