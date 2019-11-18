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Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor

4 saat önce

2018-2019 sezonunda verdikleri sözü tutarak şampiyon olan Tokat Belediye Plevne Spor Masa Tenisi Takımı yeni sezonda da namağlup olarak ilerliyor.

Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor, System.String[]

2018-2019 sezonunda verdikleri sözü tutarak şampiyon olan Tokat Belediye Plevne Spor Masa Tenisi Takımı yeni sezonda da namağlup olarak ilerliyor.


Tokat Belediye Plevne Spor Masa Tenisi Takımı, Bursa'da 15 - 17 Kasım tarihlerinde düzenlenen Danyal Çiper 2019-2020 Sezonu Erkekler 2. Lig 1. Etabında çıktığı 8 karşılaşmanın tamamında galip gelen taraf oldu. Takımın hem antrenörü hemde sporcusu olan Murat Güven yaptığı açıklamada; "15, 16 ve 17 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da Dikkaldırım Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara katılım sağladık. Danyal Çiper 2019-2020 Sezonu Erkekler 2. Ligi 1. Etabının düzenlendiği Bursa'da Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü Masa Tenisi takımı olarak üç gün boyunca müsabakalara çıktık. Oynadığımız 8 karşılaşmayı da kazanarak 1. etabı namağlup lider olarak tamamladık. Desteklerinden dolayı Tokat Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a, As Başkanımız İsmet Yiğit'e, Şube Başkanımız Abdullah Gürbüz'e ve Mehmet Elibol'a şahsım ve oyuncularımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Şampiyon olarak merhaba dediğimiz sezonda amacımız yine sezon sonunda şehrimize güzel bir sonuç getirmek olacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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