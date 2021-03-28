Şampiyonluk için gün sayan Manisa FK'da tek hedef galibiyet

Futbol liglerindeki tek namağlup takım olan Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un üstünde 17 puan farkla lider olan ve ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa odaklanan Manisa FK en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un konuğu olacak.

Manisa Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK'lı oyuncular dayanıklılık çalışması yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Hekimoğlu Trabzon ve Manisa FK arasındaki 31. hafta karşılaşması 1 Nisan Perşembe günü Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadında saat 14.00'da başlayacak.

Manisa FK ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik alırken deplasmandaki bütün maçlarını kazanarak dikkat çekti. Manisa FK aldığı 6 beraberliği de kendi evinde oynadığı maçlarda elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Manisa FK 6-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. - MANİSA