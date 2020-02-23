Şampiyonluk kemeri Fury'nin! - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonluk kemeri Fury'nin! - Son Dakika Spor

Şampiyonluk kemeri Fury'nin!

6 saat önce

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk kemeri Fury'nin!, System.String[]

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.


Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.


İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı. 41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21'i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı.


Üçüncü maç olasılığı da var


İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor. Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fury, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Fury
ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonluk kemeri Fury'nin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]