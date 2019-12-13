Şampiyonluk sevincini başkanla paylaştılar

Tekirdağ U-16 Ligi'nde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan Muratlı Belediyespor U-16 takımı, şampiyonluk kupasını Muratlı Belediyespor Başkanı Nebi Tepe'ye takdim etti.



Tekirdağ U-16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Muratlı Belediyespor U-16, kupa sevincini Başkan Nebi Tepe ile paylaştı. Muratlı Belediyespor yöneticisi Recep Zorlu, Antrenör Umut Gökçe, Kaptan Demirhan Koyuncu ve başarılı futbolcu Ardakan Esmer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Çocuklarımızın şampiyonluk haberini aldığımızda çok mutlu olduk. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, o bakımdan gençlerimizi önemsiyoruz. Ben başarılarından dolayı kulüp yöneticilerimizi ve futbolcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim' sözünü anımsatan Başkan Nebi Tepe, "Kazasız belasız daha iyi yerlerde olmanızı temenni ediyorum. Sporun yanında derslerinizi de boşlamayın" tavsiyesinde bulundu.



Kupa takdimi esnasında günün anısına fotoğraf çektirildi. - TEKİRDAĞ