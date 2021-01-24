Samsun-Ankara kara yolunda tırlardan dökülen suni gübreleri vatandaşlar topluyor - Son Dakika

Samsun'da limandan yükledikleri suni gübre ile yola çıkan tırlardan, Samsun- Ankara kara yolunda ilerlerken rüzgarın da etkisiyle yol kenarlarına gübre dökülüyor.

Vatandaşlar, yol kenarlarında biriken gübreleri kendi bahçelerinde kullanmak için topluyor.

Yolda süpürge ile topladığı gübreleri el arabası ile taşıyan Kemal Köksal (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bu aylarda Samsun limanından gübre sevkiyatı olduğunu ve gübrelerin yola döküldüğünü belirtti.

Yola dökülen gübreleri toplayarak Kavak'taki köyüne götürdüğünü söyleyen Köksal, "Gübreyi bağda, bahçede ve ekinlerde kullanıyorum. Kasaların aralıklarından ve kasaların üstünü örtmediklerinden dolayı yola dökülüyor. Ziyan olmaması için değerlendiriyoruz. Biz toplamasak yağmur suyuna karışıp israf olacak." dedi.

Yolun kenarında kar görüntüsü oluşturan gübreler yolculuk yapan vatandaşların da dikkatini çekiyor.