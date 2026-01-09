Samsun Batı Çevre Yolu Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun Batı Çevre Yolu Temeli Atıldı

09.01.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nu ve Yeşilkent kavşağını açtı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun programı kapsamında Yeşilkent farklı seviyeli kavşağının açılışını gerçekleştirecek ve Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelini atacak.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Batı Çevre Yolu'nu Karadeniz'in en önemli ticaret ve lojistik kapılarından biri olduğunu, Samsun'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam 1757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak" dedi.

'YILLIK 2,1 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını ifade ederek, "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak" dedi.

Uraloğlu, Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergah teşkil edileceğinin altını çizerek "Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak" açıklamasında bulundu.

'YILLIK 645 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, Yeşilkent farklı seviyeli kavşağına ilişkin de "Şehrin hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımları kapsamında Yeşilkent farklı seviyeli kavşağını hayata geçirdik. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunan Yeşilkent kavşağı, aynı zamanda Samsun'un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında bulunması bakımından her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor. Proje ile mevcut kavşak, yapılan ilave imalatlar ve bağlantılarla yeniden düzenledik" ifadelerine yer verdi.

Yeşilkent farklı seviyeli kavşağının kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı proje bünyesinde toplam 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü, 29 metrelik 1 adet üstgeçit köprüsü inşa ettik. Projemiz ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 2 bin 700 ton azaltılacak" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Batı Çevre Yolu Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:56:14. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Batı Çevre Yolu Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.