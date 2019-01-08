Son Dakika Haberleri: Samsun-Çarşamba Havalimanı 1 Milyon 696 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Samsun-Çarşamba Havalimanı 1 Milyon 696 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

1 saat önce

Samsun-Çarşamba Havalimanında 2018 yılında 1 milyon 696 bin 950 yolcuya hizmet verildi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı 1 Milyon 696 Bin Yolcuya Hizmet Verdi, System.String[]
Samsun- Çarşamba Havalimanında 2018 yılında 1 milyon 696 bin 950 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; Aralık ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiğinde 127 bin 131, dış hat yolcu trafiğinde bin 670, toplamda ise 128 bin 801 yolcuya hizmet verildi.

957 ton yük trafiği gerçekleşti

2018 yılı Aralık ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 913 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 42 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise 955'e ulaştı. 2018 yılı Aralık ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 957 ton olarak gerçekleşti.

1 milyon 696 bin yolcuya hizmet verildi

Samsun-Çarşamba Havalimanında 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı ise 1 milyon 696 bin 950'ye ulaştı. Uçak trafiğinin 13 bin 957'ye ulaştığı Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 15 bin 639 ton oldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Aralık, Çarşamba Havalimanı, Çarşamba İlçesi, Samsun, Güncel
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