19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede - Son Dakika
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19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede

20.05.2022 09:28

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A'nın emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada, anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti.

19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede
19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı adliyede - Son Dakika


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