Samsun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde de Türk Telekom 'a ait 170 metre ana iletişim kablosunun çalınmasına ilişkin belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Çarşamba ilçesi Kestanepınar Mahallesi'nde bir ikametten çim biçme makinesi ve hızar motoru çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Samsun 'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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