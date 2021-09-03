Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi - Son Dakika

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua gecesi programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şube Başkanlığınca Atakum Çobanlı İskelesi Açık Kapı Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Türkiye genelinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında birinci olanların da yer aldığı programda, Samsun İl Müftü Vekili Abdullah Kılıç, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, ülkenin salgın hastalık ve afetlerden korunması için dua etti.

Katılımcılara aşure ikram edilen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile vatandaşlar katıldı.