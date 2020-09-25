Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da apartmanın 6. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da apartmanın 6. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 6. kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bertuğ Taha Duman, aşağı bakmak isterken dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düştüğünü gören baba Özcan Duman, oğlunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Bertuğ Taha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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