Samsun'da 7 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 7 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da jandarma tarafından toplam 7 kilo kubar esrarla yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da jandarma tarafından toplam 7 kilo kubar esrarla yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun merkezden 19 Mayıs ilçesine uyuşturucu temini için geldikleri ileri sürülen A.M.D., H.Y. ve S.İ.'nin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri 4,5 kilo kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Kadifekale Mahallesi'nde bulunan evlerinde yapılan aramalarda 2,5 kilo daha kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan A.M.D., H.Y. ve S.İ. Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son Dakika

ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım

ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil

Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu

Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı

Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu