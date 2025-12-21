Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti
21.12.2025 14:31
19 yaşındaki genç, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Canik ilçesi kırsal Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında odun kesme motoru ile ağaç kesen 19 yaşındaki Tekin Gönültaş, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gönültaş'ın cansız bedeni, otopsisi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Samsun, Canik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti
