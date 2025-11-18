Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Kadına şiddet haberlerinin son adresi Samsun'un Canik ilçesi oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde kaporta tamircisi Engin E. (47) iddiaya göre; eşi Hatice E'nin (44) başına ütüyle vurduktan sonra oğlu E.E. (19) ile kızı E.E'yi (21) darbetti.

"ANNEME ÜTÜYLE VURDU, BİZİ DE DARBETTİ"

Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu. Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darbettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.