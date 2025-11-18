Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti - Son Dakika
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti
18.11.2025 12:20  Güncelleme: 14:24
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti
Samsun'da Engin E. isimli şahıs, tartıştığı eşinin başına ütüyle vurduktan sonra 19 ve 21 yaşındaki çocuklarını da dabetti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken çocukları da şikayette bulundu. Saldırgan şahıs, gözaltına alındı.

Kadına şiddet haberlerinin son adresi Samsun'un Canik ilçesi oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde kaporta tamircisi Engin E. (47) iddiaya göre; eşi Hatice E'nin (44) başına ütüyle vurduktan sonra oğlu E.E. (19) ile kızı E.E'yi (21) darbetti.

"ANNEME ÜTÜYLE VURDU, BİZİ DE DARBETTİ"

Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu. Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darbettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi.

Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kafa gidik gecim derdi baska birsey olamaz bu haberden anladigim 11 14 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti - Son Dakika
