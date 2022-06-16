Samsun'da akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtımı - Son Dakika
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Samsun'da akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtımı

16.06.2022 09:16
Samsun'da akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtımı

Samsun'da Türkiye Beyazay Derneği ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince 26 akülü engelli aracı ve 100 tekerlekli sandalye engeli bireylere dağıtıldı.

Samsun'da Türkiye Beyazay Derneği ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince 26 akülü engelli aracı ve 100 tekerlekli sandalye engeli bireylere dağıtıldı.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı çevresinde düzenlenen programda kent merkezi ve ilçelerden belirlenen engelli bireylere akülü engelli araçları ve tekerlekli sandalyeleri verildi.

Vali Zülkif Dağlı, programda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalarda yer aldıklarını söyledi.

Dağlı, "Kendileri Hollanda'da yaşamalarına rağmen kalpleri, ülkeleri ve hemşehrileriyle birlikte atan ve bu konuda sorumluluk hisseden hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla temin edilen 26 adet akülü engelli aracı ve 100 adet tekerlekli sandalyeyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen engelli vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekerlekli sandalye ve akülü arabaların engelli vatandaşlarımız ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise tekerlekli sandalyeleri ve akülü engelli araçları bağışlayan kişilere teşekkür etti.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Atakum Milli Eğtim Müdürü İrfan Yetik, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Müdürü Ömer Söyleyenoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kurupelit, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtımı - Son Dakika

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