Samsun\'da Alevli Tartışma: Baba Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kayınpederinin evine giden şahıs, evi benzin dökerek ateşe verdi. Olayla ilgili şahıs tutuklanırken, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Hasatane Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (43), 23 yıllık eşi 4 çocuk annesi H.Ç.'nin kıskançlık yüzünden yaşanan tartışma sonrası baba evine gitmesi üzerine, oğlu D.H.Ç. (18) ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Yanında getirdiği benzini, kapıyı açan eşinin üzerine ve evin içine dökmek isteyen T.Ç., eşi H.Ç.'nin kapıyı kapatması üzerine evin kapı önüne benzin dökerek ateşe verdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri baba T.Ç. ile oğlu D.H.Ç. gözaltına aldı. Baba oğul polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden baba T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN