Samsun'da Aranan Hükümlü Sahilde Yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, sahilde yürüyüş yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde devriye gezerken, hakkında Ünye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Alimollaoğlu'nu yürüyüş yaparken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
