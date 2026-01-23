Samsun'da Ari İşletme Sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'da Ari İşletme Sayısı 12'ye çıktı

Samsun\'da Ari İşletme Sayısı 12\'ye çıktı
23.01.2026 17:18
Samsun'da 400 baş kapasiteli bir işletmenin sertifika almasıyla ari işletme sayısı 12 oldu.

Samsun'da 400 baş kapasiteli bir işletmenin de sertifika almasıyla il genelindeki ari işletme sayısı 12'ye yükseldi.

Tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun'da ari işletme sertifikasına sahip işletme sayısı artmaya devam ediyor. Daha önce Bafra, Atakum, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde toplam 11 işletme ari işletme sertifikası almışken, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde faaliyet gösteren 400 baş kapasiteli Abdulkadir Eriş'e ait işletmenin sertifika almaya hak kazanmasıyla bu sayı 12'ye çıktı.

Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz tarafından işletme sahibi Abdulkadir Eriş'e takdim edildi. Kemal Yılmaz, sertifika töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne kavuşturmaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Bu proje, hayvan sağlığının yanı sıra kaliteli ve sağlıklı süt üretimini teşvik etmekte, ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin de temelini oluşturmaktadır" dedi.

Ari işletmelerinin önemine de değinen Yılmaz, "Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıktan ari işletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde 2026 yılı için işletmeye doğum yoluyla katılan her dişi buzağı için 5 bin 600 TL destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı süt çiftliklerine ise her dişi buzağı başına 840 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca süt destekleme primi ödemelerini ari işletme sertifikasına sahip işletmeler 3 katı olarak almaktadır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ari İşletme Sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Samsun'da Ari İşletme Sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
