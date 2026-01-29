Samsun'da Arkadaş Darbedip Telefonunu Çaldı - Son Dakika
Samsun'da Arkadaş Darbedip Telefonunu Çaldı

29.01.2026 14:29
Atakum'da Y.E. adlı genç, arkadaşları E.Y. ve R.M. tarafından darbedilip telefonu çalındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eve çağırdıkları arkadaşları Y.E.'yi (17) elektrik süpürgesinin demiriyle darbedip telefonunu çalan E.Y. (25) ve R.M. (25), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Körfez Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E. eğlenmek için 1,5 ay önce tanıştığı arkadaşı E.Y. ve R.M.'nin evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Y.E. ile E.Y. ve R.M. adlı kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y. ile R.M. elektrik süpürgesinin demiri ve yumrukla, Y.E.'yi darbetti. Telefonu da gasbedilen Y.E., evden kovuldu. Y.E., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.Y. ve R.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bu arada, E.Y.'nin 4, Y.E.'nin ise 7 suç kaydının olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

