Samsun'da Asker Eğlencesinde Kavga

06.01.2026 15:02
İlkadım'da bir asker eğlencesinde çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü, polis müdahale etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki bir işletme önünde düzenlenen eğlence sırasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

