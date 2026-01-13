Samsun'da Ayakkabı Şikayetleri İlk Sırada

Samsun'da 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda ayakkabıyla ilgili şikayetler ilk sırada yer aldı.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, il genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Turpçu, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde, yargı mercileri dışında alternatif olarak oluşturulan Tüketici Hakem Heyetlerinin, uyuşmazlıkların adil, hızlı ve en az masrafla çözülmesine olanak sağladığını, bu sayede yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Kürşat Turpçu, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 15 bin 620 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 15 bin 130'unun karara bağlandığını aktararak, karara bağlanan uyuşmazlıkların parasal değerinin 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş olduğunu bildirdi.

2025 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde, tüketicilerin en fazla ayakkabıya ilişkin konularda başvuruda bulunduğunun altını çizen Turpçu, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 16,77'sinin ayakkabı şikayetlerinden oluştuğunu ve bu kapsamda 2 bin 620 başvuru yapıldığını kaydetti.

Ayakkabıyı yüzde 6,17 ile kıyafet (963 başvuru) şikayetlerinin izlediğini ifade eden Turpçu, diğer başvuru konularının ise yüzde 4,80 ile cep telefonu (750 başvuru), yüzde 4,42 ile beyaz eşya (690 başvuru), yüzde 3,59 ile mobilya (560 başvuru), yüzde 3,50 ile GSM aboneliği (547 başvuru), yüzde 2,48 ile kredi kartı üyelik ücreti (388 başvuru), yüzde 2,38 ile internet aboneliği (371 başvuru) ve yüzde 1,92 ile elektrik süpürgesi (300 başvuru) olduğunu bildirdi.

Sektör bazında yapılan değerlendirmede ise 2025 yılında başvuruların yüzde 59,03'ünün perakende ticaret sektörüne (9 bin 220 başvuru) yönelik olduğunu belirten Turpçu, bunu yüzde 8,55 ile abonelik hizmetleri sektörünün (1336 başvuru) ve yüzde 7,34 ile finansal hizmetler sektörünün (1.147 başvuru) takip ettiğini kaydetti. Samsun'da 2025'te Tüketici Hakem Heyetlerine en çok ayakkabı şikayeti yapıldı