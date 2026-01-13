Samsun'da Ayakkabı Şikayetleri İlk Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Ayakkabı Şikayetleri İlk Sırada

13.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 16,77'si ayakkabı şikayetlerinden oluştu.

Samsun'da 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda ayakkabıyla ilgili şikayetler ilk sırada yer aldı.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, il genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Turpçu, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde, yargı mercileri dışında alternatif olarak oluşturulan Tüketici Hakem Heyetlerinin, uyuşmazlıkların adil, hızlı ve en az masrafla çözülmesine olanak sağladığını, bu sayede yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Kürşat Turpçu, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 15 bin 620 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 15 bin 130'unun karara bağlandığını aktararak, karara bağlanan uyuşmazlıkların parasal değerinin 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş olduğunu bildirdi.

2025 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde, tüketicilerin en fazla ayakkabıya ilişkin konularda başvuruda bulunduğunun altını çizen Turpçu, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 16,77'sinin ayakkabı şikayetlerinden oluştuğunu ve bu kapsamda 2 bin 620 başvuru yapıldığını kaydetti.

Ayakkabıyı yüzde 6,17 ile kıyafet (963 başvuru) şikayetlerinin izlediğini ifade eden Turpçu, diğer başvuru konularının ise yüzde 4,80 ile cep telefonu (750 başvuru), yüzde 4,42 ile beyaz eşya (690 başvuru), yüzde 3,59 ile mobilya (560 başvuru), yüzde 3,50 ile GSM aboneliği (547 başvuru), yüzde 2,48 ile kredi kartı üyelik ücreti (388 başvuru), yüzde 2,38 ile internet aboneliği (371 başvuru) ve yüzde 1,92 ile elektrik süpürgesi (300 başvuru) olduğunu bildirdi.

Sektör bazında yapılan değerlendirmede ise 2025 yılında başvuruların yüzde 59,03'ünün perakende ticaret sektörüne (9 bin 220 başvuru) yönelik olduğunu belirten Turpçu, bunu yüzde 8,55 ile abonelik hizmetleri sektörünün (1336 başvuru) ve yüzde 7,34 ile finansal hizmetler sektörünün (1.147 başvuru) takip ettiğini kaydetti. Samsun'da 2025'te Tüketici Hakem Heyetlerine en çok ayakkabı şikayeti yapıldı

Kaynak: AA

Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Ayakkabı Şikayetleri İlk Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Ayakkabı Şikayetleri İlk Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.