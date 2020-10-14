Samsun'da balık fiyatları
14.10.2020 16:31
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| -
| -
| Somon
| 30,00
| 55,00
| İstavrit
| 15,00
| 25,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 20,00
| 35,00
| Levrek (çiftlik)
| 25,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 40,00
| Sargan
| 20,00
| 30,00
| Palamut (tane)
| 15,00
| 15,00
| Barbunya
| 20,00
| 30,00
| Kalkan
| 100,00
| 150,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 30,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Kötek
| 45,00
| 60,00
| Levrek (deniz)
| 45,00
| 70,00
| Alabalık
| -
| -
| Uskumru
| 15,00
| 15,00
| Sazan
| -
| -
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