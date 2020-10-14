Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 30,00 55,00 İstavrit 15,00 25,00 Tirsi - - Mezgit 20,00 35,00 Levrek (çiftlik) 25,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 40,00 Sargan 20,00 30,00 Palamut (tane) 15,00 15,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 100,00 150,00 Çinekop (deniz) 20,00 30,00 Lüfer (tane) - - Kötek 45,00 60,00 Levrek (deniz) 45,00 70,00 Alabalık - - Uskumru 15,00 15,00 Sazan - -

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