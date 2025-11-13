Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı
13.11.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 19 yaşındaki genç kız, kardeşlerine saldırdığı gerekçesiyle babasını bıçakladı. Baba ağır yaralanırken, genç kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da evlerine alkollü gelip, kardeşlerine saldırdığı gerekçesiyle babasını bıçaklayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GENÇ KIZ, BABASINI BIÇAKLADI

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre A.S., geç saatlerde alkollü olarak eve gelip evde de alkol almaya devam etti. Evde taşkınlık yapmaya başlayan A.S.'yi sakinleştirmek isteyen 28 yıllık eşi H.S. başarısız olunca, şahıs oğlu D.S.'nin odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı. A.S., oğluna yumrukla saldırınca, D.S. de babasına karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine, olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Samsun, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’ın e-postaları ortaya çıktı Trump, mağdurlardan biriyle ’saatler geçirmiş’ Epstein’ın e-postaları ortaya çıktı! Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş'
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
Irak’ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı
Bakırköy Adliyesi’nde duruşma sonrası kavga çıktı Bakırköy Adliyesi'nde duruşma sonrası kavga çıktı
DEM Parti’den dikkat çeken “Selçuk Mızraklı“ açıklaması DEM Parti'den dikkat çeken "Selçuk Mızraklı" açıklaması
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

17:38
Hemen harekete geçtiler Galatasaray’dan Eren ve Metehan kararı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
17:29
11. Yarı Paketi’nde dikkat çeken detay 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
17:19
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar
17:10
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan yeni rapor 134 kişinin DNA’sı incelendi
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
16:38
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır’dayken...
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 18:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.