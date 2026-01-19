Samsun\'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Ev Hapsinde

Samsun'da sokakta 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk için mahkeme ev hapsi kararı verdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan P.A., 12 yerinden yaralandı. Şahıs Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan kaçtı. Polis, olayla ilgili A.M.Ç.'yi (16) gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.M.Ç.'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulamasına karar verildi. Çocuk polisi tarafından adliyeden alınan A.M.Ç., ailesine teslim edildi. - SAMSUN