Samsun'da uğradığı bıçaklı saldırıda vücudunun 12 yerinden yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan P.A., 12 yerinden yaralandı. Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3-sayfa › Samsun'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?