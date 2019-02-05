Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesi

Samsun'da "Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesi

1 saat önce

Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen'in hayata geçirdiği "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında Samsun'da etkinlik düzenlendi.

Samsun'da
Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen'in hayata geçirdiği "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında Samsun'da etkinlik düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sakarya İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, proje sahibi sendikalara teşekkür ederek, sendikacılığın sadece üyelerinin haklarını savunmak değil, eğitim gibi alanlarda da faaliyet göstermek olduğunu söyledi.

Hayat devam ettiği müddetçe bu tarz projelerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Kaymak, "Maalesef çağımızda televizyon, bilgisayar, özellikle cep telefonu bizi okumaktan uzak tutuyor. Sevgili gençler, lütfen sizler bu tuzaktan uzak durun." dedi.

Programın ardından Kaymak, öğrencilere kitap dağıttı.

Programa İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Memur-Sen il temsilcisi Hamdi Yıldız, Genç Memur-Sen il temsilcisi Ali Sarıoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Genç Memur Sen, Memur Sen, Samsun, Güncel
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