Samsun'da Çalışan-Emekli Dengesi Kritik Noktada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da Çalışan-Emekli Dengesi Kritik Noktada

Samsun\'da Çalışan-Emekli Dengesi Kritik Noktada
22.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 376 bin aktif sigortalıya karşı 321 bin emekli var, çalışan-emekli sayısı giderek azalıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı verileri, Samsun'da çalışan–emekli dengesinin kritik bir noktaya geldiğini ortaya koydu. Kentte 376 bin 796 aktif sigortalıya karşılık 321 bin 222 emeklinin bulunması, her 100 çalışana yaklaşık 85 emeklinin düştüğünü gösterdi.

1 milyon 382 bin nüfuslu Samsun'da SGK'lı aktif çalışanların toplam nüfusa oranı yüzde 27,3 olarak hesaplandı. Buna karşılık emekli aylığı alanların nüfus içindeki payı yüzde 23,2'ye ulaştı. Çalışan ve emekli sayıları arasındaki farkın giderek azalması dikkat çekti.

Aktif sigortalıların büyük bölümünü 4/a kapsamındakiler oluşturdu. 256 bin 488 kişiyle 4/a'lılar, toplam aktif çalışanların yaklaşık yüzde 68'ini meydana getirdi. 4/b'lilerin oranı yüzde 13,7 olurken, 4/c kapsamındakilerin payı yüzde 18,2 olarak kayıtlara geçti.

Emeklilerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 4/a kapsamında emekli olanlar toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 64,4'ünü oluştururken, 4/b'lilerin oranı yüzde 21, 4/c'lilerin oranı ise yüzde 14,6 olarak hesaplandı.

Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı 572 bin 366'ya ulaşırken, bu rakam Samsun nüfusunun yaklaşık yüzde 41,4'üne karşılık geldi. SGK sisteminden doğrudan ya da dolaylı faydalanan nüfusun kent genelinde oldukça yüksek bir seviyede olduğu görüldü.

Genel sağlık sigortası kapsamında tescilli 90 bin 356 kişi bulunurken, bunların yüzde 70,1'inin priminin devlet tarafından ödendiği, yüzde 29,9'unun ise primini kendisinin karşıladığı belirlendi.

Öte yandan aktif çalışan 4/a'lılar içinde yer alan 10 bin 764 çırak ile 22 bin 986 stajyer ve kursiyerin, bu statüdeki sigortalıların yaklaşık yüzde 13,2'sini oluşturduğu bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Çalışan-Emekli Dengesi Kritik Noktada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:29:56. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Çalışan-Emekli Dengesi Kritik Noktada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.