Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

23.05.2022 21:20

İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İki grup tarafından tüfekle ateş açılması sonucu manavın sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) E.D. ve oğlu H.A.D ile o sırada yoldan geçen R.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri vücutlarına saçma isabet eden yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

E.D. ile oğlu H.A.D ve O.Ş'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan olay sonrası dükkan kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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