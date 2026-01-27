TUTUKLANDILAR
Samsun'un Canik ilçesinde Ferit Marhan'ın (45) hafif ticari aracında bıçakla boğazının kesilip satırla başına vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen gönül ilişkisi yaşadığı Gamze Sagamer, eşi Dursun Ali Sagamer ve oğlu Aydın Sagamer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Cinayet: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
